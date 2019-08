"Tenham medo. Tenham muito medo. O mais assustador concerto alguma vez visto está prestes a chegar ao Coliseu do Porto e promete deixar toda a gente com suores frios e pele de galinha", avançam os Azeitonas. A banda sobe ao palco da sala da cidade Invicta no dia 12 de outubro e promete surpreender os fãs com um concerto inspirado nos filmes de terror.

Em comunicado, a promotora do espetáculo frisa que banda de Marlon, Salsa e Nena vai levar o público para um "universo mais sombrio e arrepiante": "De facas bem afiadas e com muito sangue à mistura, certo é que ninguém vai conseguir dormir com as luzes apagadas depois de conhecer o enredo de 'Os Azeitonas no Coliseu (em 3D)'".

Nas redes sociais, a banda tem desvenda um pouco do argumento.