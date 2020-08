“Tendo em conta o atual contexto da pandemia e numa perspetiva de contribuir para a continuidade da atividade cultural em segurança, a organização do Eco Festival Azores Burning Summer decidiu realizar a edição de 2020 num formato reduzido e altamente restritivo de modo a garantir a máxima proteção da saúde pública”, anunciou a organização do evento, em comunicado enviado à imprensa.

Assim, “durante quatro dias, vários artistas locais irão subir ao palco montado na esplanada da Praia dos Moinhos”, com um cartaz que inclui os DJ Matti, Nex, Tape e Narco Paulo e os concertos de Sara Cruz, Funny Caravan Jazz Quartet, Nordela Jazz Convention e PMDS.

Está também previsto um ciclo de cinema ao ar livre, por onde passam “Gipsófila”, de Margarida Leitão, “Volta à Terra”, de João Pedro Plácido, e “Para-me de repente o pensamento” e “Até que o porno nos separe”, de Jorge Pelicano.

A edição de 2020 do Eco Festival volta, assim, à Praia dos Moinhos, na freguesia do Porto Formoso, em São Miguel, de 26 a 29 de agosto, com uma lotação limitada a 150 pessoas, “numa área de 450 metros quadrados, com lugares marcados, mesas com duas cadeiras, e distanciamento de acordo com a lei, incluindo uma distância de quatro metros entre o palco e a primeira fila do público”, assegura a organização.

“O posicionamento do festival em 2020 é o de incentivar a atividade cultural em segurança, num gesto de solidariedade para com todos os artistas e profissionais do setor cultural”, explica o comunicado, acrescentando que estão a ser acompanhadas todas as orientações e que, “caso não existam condições para a realização do evento, o mesmo será ajustado ou adiado”.