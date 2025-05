"Chamo esta a edição de transição, porque o Fringe foi fundado para dar mais destaque aos colaboradores da [associação] MiratecArts, e necessitamos de voltar a esse mandato. Sendo assim, e já este ano, incentivamos os nossos colaboradores a comunicarem com os seus eventos, apresentações, e abrir as suas portas para colocarmos na agenda o que se faz nos Açores”, refere o fundador do Azores Fringe Festival, Terry Costa, numa nota divulgada hoje.

De acordo com informação enviada às redações, a edição deste ano acolhe artistas oriundos de várias ilhas, bem como de Portugal continental e de vários países estrangeiros.

O primeiro fim de semana de abertura integra a Feira Fringe, artesanato, pintura, escultura, exposições, workshops e conversas, lançamentos de livros e a performance 'AMIJIK', uma coprodução 'Cães do Mar' e 'Seja Dono do Seu Nariz', que encerra a primeira noite, no auditório da Madalena, na ilha do Pico.

Segundo a MiratecArts, trata-se de um espetáculo de "teatro físico, sem palavras, que fala da solidão e da procura da pertença numa sociedade cada vez mais acelerada e consumista que quebra laços antigos e faz rever a ideia ou ideal de comunidade", encenado por Ana Brum, com interpretação de Catarina Mota.

A associação MiratecArts destacou que o Azores Fringe é também "uma oportunidade" de serem desenvolvidas "novas obras de arte e instalações em programa público e educativo".

Por outro lado, as sessões do 'SHORTS@FRINGE', curtas de filmes e vídeo, estão disponíveis para outras entidades apresentarem nas suas ilhas, acrescenta a MiratecArts.

Além da Câmara Municipal da Madalena, o Azores Fringe tem apoio do Governo dos Açores e entidades privadas.

A programação do Azores Fringe Festival pode ser consultada em www.azoresfringe.com. O festival pode ser seguido online nas redes sociais da associação MiratecArts e do Azores Fringe.