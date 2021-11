O Stoneleigh P, um bar em Dallas, no Texas, tornou-se popular em todo o mundo a proibir a reprodução de "All I Want for Christmas", de Mariah Carey, até ao dia 1 de dezembro. O estabelecimento norte-americano afixou o aviso no início do mês.

"Vamos 'saltar' 'All I Want For Christmas' até 1 de dezembro. E depois só vale tocá-la uma vez por noite", pode ler-se no cartaz colocado junto à jukebox.

Depois da proibição se ter tornado viral nas redes sociais, a gerente do bar, Laura Garrison, garantiu que não tem nada contra Mariah Carey, sublinhando apenas que a canção tem tocado demasiadas vezes.

No Twitter, a artista não tardou em responder. "Então esta é a guerra ao Natal de que me falaram?", perguntou um fã. A cantora respondeu com uma imagem onde surge vestida de guerreira.