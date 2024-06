A mostra, promovida pelo Estação Viana Shopping, em parceria com a Associação Cultural e Artística Artmatriz, “está a celebrar o talento e a criatividade de artistas portugueses do mundo da banda desenhada”.

As obras estão patentes no piso 2 do centro comercial de Viana do Castelo onde decorrerão “vários ‘workshops’ que prometem uma experiência enriquecedora dedicada a miúdos e graúdos”.

Segundo a organização, a exposição “é uma homenagem a alguns dos artistas mais conhecidos da banda desenhada em Portugal”, como André Caetano, ilustrador independente que já colaborou com várias editoras portuguesas, como a Porto Editora, Edições Asa e Polvo, com obras como “Volta” e “A Little Girl”.

A organização destaca ainda André Lima Araújo, reconhecido pelos seus trabalhos para a Marvel e Joana Afonso, premiada ilustradora da aclamada banda desenhada “A Valsa” e vencedora do Prémio Nacional de Melhor Banda Desenhada.

Além da exposição, no dia 15, às 15h00, “os visitantes do centro comercial vão poder assistir e participar numa conversa especial intitulada “Conversa à Volta da Banda Desenhada”, com a presença dos artistas André Caetano e André Lima Araújo, que será conduzida por Rui Sousa, autor do programa da Antena 1 Pranchas e Balões”.

No mesmo dia, mas às 17h00, André Caetano vai promover um ‘workshop’ de banda desenhada e, às 21h30, decorrerá uma tertúlia sobre banda desenhada, em que “os visitantes são convidados a trazer a sua banda desenhada favorita”.

Já no dia 22, às 15h00, André Caetano participará em mais um ‘workshop’ de banda desenhada.