"Desde o momento em que te vi, do outro lado da estrada, cheirando a carne que saía dos armazéns do minimercado, soube que eras o meu cão", confessou Iggy Pop no tributo ao seu falecido cão, Tromba.

O vídeo do cantor norte-americano, publicado no Instagram, faz parte do projeto "Bedtime Stories", do artista Maurizio Cattelan, lançado pelo New Museum, de Nova Iorque. Na iniciativa, os convidados são desafiados a ler uma história ou a improvisar uma apresentação.

Nicole Eisenman, Jeff Koons, Takashi Murakami, Jordan Wolfson e David Byrne também vão participar no projeto.

Veja o vídeo:

Se não conseguir ver o vídeo, clique aqui.