Bella Thorne anunciou na semana passada a criação de uma conta na plataforma OnlyFans, site dedicado apenas à partilha de fotografias e vídeos para adultos. Segundo uma reportagem do Los Angeles Times, as imagens publicadas pela atriz não são "explícitas", mas mesmo assim a norte-americana conseguiu lucrar mais de dois milhões de dólares em menos de uma semana.

O jornal avança ainda que metade do valor foi arrecadado em apenas 24 horas e que o site ficou indisponível devido a uma sobrecarga de visitantes. Em entrevista à Paper Magazine, a atriz acrescentou que foi a primeira utilizadora da plataforma a conseguir lucrar um milhão de dólares em apenas um dia.

Em entrevista, Bella Thorne explicou que a criação da conta no site faz parte do trabalho de preparação para o seu próximo filme, que será criado em parceria com o realizador Sean Baker.