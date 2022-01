No ano passado foram registadas 88.230 entradas na biblioteca municipal de Leiria, “número que atesta a sua importância junto da comunidade”, frisa, numa nota hoje divulgada, o município de Leiria.

Segundo os números disponíveis, referentes a 2018, antes da pandemia, a estrutura mobilizou 102.367 utilizadores.

Mesmo com a atividade condicionada pela pandemia, que obrigou a períodos de encerramento ao público e à limitação de presenças em salas, a BMALV emprestou 21.441 títulos, acrescentando 765 novos leitores aos 16.419 que estavam inscritos no início do ano passado.

Já a Ludoteca Municipal, uma extensão da biblioteca no Jardim da Almuinha Grande, recebeu cerca de dois mil utilizadores, avança a informação divulgada.

Através de projetos de “take away” de livros e de outros documentos e da “Biblioteca à porta”, que levou livros, filmes e outros suportes a casa dos leitores, a BMALV “manteve contacto com os leitores”, cumprindo a função enquanto “centro de informação e conhecimento”, difundido o livro e a leitura como forma de contributo para “a promoção da cidadania”.

Membro da rede de bibliotecas associadas à Comissão Nacional da UNESCO, a BMALV conta atualmente com um acervo de 100 mil itens, entre livros, DVD, CD, publicações periódicas, manuscritos, edições em braille, jogos, entre outros.