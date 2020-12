Consegue lembrar-se das 25 canções que marcaram 2018? Se a resposta for não, o DJ Earworm dá uma ajuda. Como já é tradição, todos os anos, desde 2007, o produtor edita o vídeo “The United State of Pop”, uma mixórdia com as canções que estiveram no top da Billboard durante o ano.

Este ano, o DJ e produtor reuniu as 25 canções em apenas três minutos e 17 segundos. O remix conta com canções de Ariana Grande, Billie Eilish, BTS, Dua Lipa, Drake, Harry Styles, Justin Bieber, Lewis Capaldi, The Weeknd, entre outros.

Veja o vídeo: