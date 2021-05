Os artistas Billie Eilish, Post Malone e A$AP Rocky serão os cabeças de cartaz do festival Governors Ball 2021, em Nova Iorque. Megan Thee Stallion e J Balvin também vão atuar no evento, anunciaram os organizadores esta terça-feira, 4 de maio.

O festival de música, que normalmente decorre no fim da primavera, está agendado para 24 a 26 de setembro, e os organizadores esperam que a vacinação generalizada permita atuações ao vivo em todo o festival.

"À medida que mais nova-iorquinos são vacinados a cada dia, temos orgulho de apoiar as artes e a cultura e dar as boas-vindas ao The Governors Ball e à sua fantástica programação, que inclui Princess Nokia, A$AP Rocky e King Princess da cidade de Nova Iorque", disse o presidente de Nova Iorque, Bill de Blasio, em comunicado.

Os organizadores mudaram o local do evento de três dias para o complexo Citi Field, no bairro de Queens, o estádio da equipa de Mets e que nos últimos meses serviu como local de vacinação em massa.

De acordo com uma apresentação em vídeo publicada no site do festival, os palcos serão instalados em estacionamentos.

A organização não revelou detalhes sobre se será necessário um comprovativo de vacinação ou um teste negativo à entrada, mas adiantou que irá seguir "todas as diretrizes exigidas no momento do evento".

O anúncio da programação acontece um dia depois do governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, ter anunciado o fim de algumas das restrições de segurança a partir de 19 de maio.