Billy Idol edita a 17 de setembro o seu primeiro disco em sete anos. O EP de quatro temas "The Roadside" é o sucessor do álbum "Kings & Queens of the Underground" (2014) e marca o regresso às edições da voz de "Dancing With Myself" ou "White Wedding", uma das mais emblemáticas do rock dos anos 1980.

"The Roadside" foi criado com o cocompositor e guitarrista Steve Stevens e produzido por Butch Walker (Avril Lavigne, Pete Yorn). O disco é uma aposta da Dark Horse Records, editora do ex-Beatle George Harrison.

O primeiro single do EP, "Bitter Taste", surgiu durante a pandemia e inspira-se no acidente de mota quase fatal que o cantor sofreu nos anos 1990, que o deixou sem conseguir andar durante vários meses. "Foi uma catarse, uma chamada de atenção. Um pouco de mim ficou naquela estrada. Mas isso não foi necessariamente mau", assinala em comunicado. "Talvez naquela estrada tenha deixado o Billy irreverente da juventude e aberto a porta para um pai mais atento e um músico mais sensível", recorda.

O videoclip do tema já foi revelado:

Alinhamento de "The Roadside":

1. Rita Hayworth

2. Bitter Taste

3. U Don’t Have to Kiss Me Like That

4. Baby Put Your Clothes Back On