Seth Rogen partilhou nas redes sociais o seu apoio ao "Black Lives Matter", o movimento que cresceu em repúdio às mortes de negros pelas mãos da polícia nos EUA, na sua mais recente reação ao escândalo da morte de George Floyd.

Numa curta mensagem a acompanhar a imagem, o ator deixou bem claro a posição aos seus mais de oito milhões de seguidores: "Se acharem que isto é uma declaração ligeiramente controversa, estejam à vontade para deixar de me seguir".

Mas não ficou por aqui: nas horas que se seguiram à publicação, respondeu diretamente e de forma muito clara e explícita aos que não seguiram o seu conselho.

Alguns fãs reagiram com "All lives matter" [todas as vidas têm importância], um slogan que costuma ser usado para relativizar o "Black Lives Matter", e o comediante não foi de modas, reagindo com várias variações de 'F*ck you' (que costuma ser traduzido nos filmes e séries em Portugal de forma mais benigna como 'vai-te lixar').

Outros tiveram direito a um "já não mereces os meus filmes. Para de ver as m*rdas que faço".

VEJA AS IMAGENS.