"Fiquei doente ao vê-lo ser torturado assim", realçou o músico na sua primeira entrevista desde que ganhou o Prémio Nobel de Literatura, em 2016, citado pela agência EFE.

E acrescentou: “Isto vai para além do horror. Espero que em breve seja feita justiça para a família de Floyd e para o país".

Aos 79 anos, a lenda do folk, conhecido por músicas como ‘Hurricane’ (1976), onde denuncia violência policial contra a minoria negra, prepara-se para lançar na próxima sexta-feira o seu primeiro álbum de músicas originais em oito anos, com o nome ‘Rough and Rowdy Days’.