A cerimónia, pelas 15h30, conta com a participação do editor Manuel Valente, do musicólogo Rui Vieira Nery, autor do prefácio, do investigador Pedro Castanheira, responsável pela transcrição e autor das 307 notas, incluídas na obra, e ainda da diretora do Museu do Fado, Sara Pereira.

A entrevista de Amália Rodrigues a Manuel da Fonseca, realça a "superior inteligência" da fadista e a sua "humildade", disse à agência Lusa o investigador Pedro Castanheira, que transcreveu e anotou a obra.

Em 1973, foi projetada a publicação de uma biografia de Amália Rodrigues, na época a mais internacional cantora portuguesa, e encarregado o escritor Manuel da Fonseca (1911-1993), num projeto que envolveu a editora livreira Arcádia e a discográfica Valentim de Carvalho.