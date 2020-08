Com a 11.ª edição do festival, que deveria realiza-se este mês, cancelada devido à pandemia de COVID-19, a organização aposta, nos dias 14, 15, 22 e 29, na realização de concertos em streaming, uma exposição de fotografia, projeções de vídeo nas paredes da aldeia, pré-apresentação de um livro dedicado a Cem Soldos, uma conversa, um percurso artístico, passeios interpretativos de biodiversidade, bem como oficinas de fotografia, de design gráfico e de costura, e um mercado de trocas.

Os concertos com transmissão online são protagonizados por André Henriques, Bia Maria e The Real Beavers, através das redes sociais do Bons Sons, a partir de locais desconhecidos das pessoas que costumam visitar Cem Soldos durante o festival.

As atividades são gratuitas e de lotação reduzida, com prioridade aos habitantes da aldeia e sendo obrigatória a inscrição prévia no SCOCS, pessoalmente ou através do e-mail geral@scocs.pt.