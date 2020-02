Alfredo Vasconcelos lembrou que os bilhetes para a edição deste ano do festival esgotaram em 90 minutos, sendo que são esperados festivaleiros de cerca de 150 países.

O Boom Festival limitou a presença de pessoas a 40 mil, sendo que este ano os objetos ou recipientes de plástico foram completamente abolidos.

"Em 2020, foi abolido qualquer tipo de recipiente de plástico e 85% das refeições são, obrigatoriamente vegetarianas. A carne consumida no festival será exclusivamente local e biológica", frisou.

Este responsável realçou ainda que nas primeiras 48 horas, 95% do público está dentro do recinto do Boom Festival.

Contudo, visto que cerca de 20% do público se dirige para Idanha-a-Nova e fica por ali à espera de poder entrar para a ‘Boomland', a organização, em conjunto com a autarquia local, criou as condições para que os participantes possam esperar pela abertura oficial no Monte Trigo, com todas as devidas condições.

Alfredo Vasconcelos deixou ainda a garantia de que na próxima década estarão em Idanha-a-Nova: "Gostamos de pensar a longo prazo e estamos associados aos objetivos de Idanha-a-Nova. O Boom e Idanha são um só".

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 52 casos suspeitos de infeção.

Segundo a DGS, o risco para a saúde pública em Portugal mantém-se “moderado a elevado”.