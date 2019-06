"Além de 80 quilos de plástico recolhidos na praia, foram entregues mais cinco sacos de plástico extra pela comunidade e três sacos pelos jovens da comunidade Diogo Vaz, para a utilização nas atividades.

Alguns grupos de crianças abordaram diretamente a equipa para aprenderem mais sobre o tema do plástico e vários técnicos locais receberam formação para que a tecnologia possa continuar a ser utilizada no futuro.

A iniciativa do Boom Karuna Project em São Tomé e Príncipe envolveu os distritos de Água Grande (capital), Caué, no sul do país, Lemba, no norte, e Pagué, na Ilha de Príncipe. AO envolvimento com a comunidade local foi uma das componentes principais do projeto, tanto na questão educativa como na aprendizagem do funcionamento da máquina de transformação de plástico.

Além de 80 quilos de plástico recolhidos na praia, foram entregues mais cinco sacos de plástico extra pela comunidade e três sacos pelos jovens da comunidade Diogo Vaz, para a utilização nas atividades.

A iniciativa do Boom Karuna Project, que decorreu este mês, em São Tomé e Príncipe, envolveu os distritos de Água Grande (capital), Caué, no sul do país, Lemba, no norte, e Pagué, na Ilha de Príncipe.

"Esta ação, de grande importância para a organização, significa que o Boom Karuna Project, que nasceu após a edição de 2014, se está a expandir e a ter impacto em outras partes do mundo", conclui.

Contudo, a organização do Boom Festival sublinha que este projeto, realizado em São Tomé e príncipe, não será o único a ser apoiado em 2019.

O Boom Festival volta a Idanha-a-Nova para a edição de 2020, entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, sob o tema o "Antropoceno".