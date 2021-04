Os primeiros eventos-teste com centenas de espectadores vão realizar-se já na próxima semana, nos dias 29 e 30 de abril, em Braga, anunciou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em entrevista à SIC Notícias. Cada um dos espetáculos vai contar com 400 pessoas - num dos eventos, o público estará sentado e no segundo os espectadores estarão de pé.

"Estão agendados os dois primeiros eventos-teste, serão em Braga, no final deste mês. O nossos compromisso é de abrir os equipamentos culturais como eles encerraram e, a partir daqui, trabalhar para identificar as condições de progresso", explicou a ministra da Cultura. "Sempre de acordo com a evolução da pandemia", frisou.

Segundo o jornal Público, os espectáculos decorrerão, ao ar livre, no parque automóvel do Fórum de Braga.

"Outros países o fizeram e é importante fazê-lo", acrescentou Graça Fonseca, sublinhando que a operação está a ser coordenada em parceria com pela Direção-Geral da Saúde, que monitorizará posteriormente as pessoas que estiverem nos eventos.