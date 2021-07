“Em 2019, ‘Loner’ foi eleito pela NME como ‘um dos maiores hinos de todos os tempos’ e a música “I Think I’m Okay” com Machine Gun Kelly & Travis Barker acumula até à data mais de 260 milhões de ‘streams’, com certificação Platinum nos Estados Unidos e Austrália. O último álbum, ‘Weird’, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido no ano em que as tours mundiais se viram em suspenso”, pode ler-se no comunicado da promotora.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de segunda-feira, por valores entre os 30 e os 35 euros, com exceção das entradas para pessoas com mobilidade reduzida, que custam 22 euros.