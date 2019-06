Há muito prometido, o novo álbum a solo de Bruce Springsteen chegou esta sexta-feira, dia 14 de junho. "Western Stars", o 19º disco de estúdio do norte-americano, conta com 13 novas canções.

Em comunicado, Bruce Springsteen confessa que com este álbum conseguiu "levar a sua música para um novo lugar" e que foi buscar inspiração aos discos dos anos 1960 e 1970, na Califórnia.

Gravado em Nova Jérsia, Nova Iorque e Califórnia, o disco marca o primeiro trabalho do 'Boss' desde 2014, quando lançou "High Hopes". O disco foi produzido por Ron Aniello e pelo próprio Springsteen.

Alinhamento de "Western Stars":

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel