A “Depois do medo”, de Bruno Nogueira, segue-se, dia 11 de janeiro, Carminho, com o álbum “Maria”, no concerto que abre a digressão nacional após uma passagem “pelos quatro cantos do globo”, afirma uma nota da Câmara de Torres Novas (Santarém).

A coreógrafa Susana Domingos Gaspar apresenta, no dia 18 de janeiro, “A Classe do Jaime”, espetáculo criado em 2018 com a Bolsa de Criação Filhos do Meio, da Associação Materiais Diversos, atribuída a criadores da região de Santarém “interessados em criar propostas artísticas sedimentadas numa relação com a comunidade”.

O mês de janeiro termina com a peça “God”, com Joaquim Monchique, no dia 25.

Dia 1 de fevereiro, a Amarelo Silvestre apresenta “Engolir Sapos”, uma “reflexão artística, em forma de espetáculo de teatro para famílias, sobre preconceitos e sapos de loiça”, estando agendada para a véspera uma sessão para escolas e uma oficina com Leonor Barata sobre “A Anatomia do Preconceito”.