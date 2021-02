A história foi contada pela publicação e ganhou eco nas redes sociais graças a Nuno Markl e Bruno Nogueira, que revelou a situação do canal no direto da passada sexta-feira, dia 29 de janeiro, divulgando o NIB para quem quisesse contribuir.

Já na emissão desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, Bruno Nogueira contou em "Como é que o bicho mexe?", que foram anagriados 39 mil euros para o casal.

Na sua conta no Instagram, Nuno Markl lançou também um desafio a todos os seus seguidores. "Usamos as redes sociais para odiarmos, para nos agredirmos uns aos outros, para teorias da conspiração e uma genérica e avassaladora perda de tempo. Muitas vezes só conseguimos mostrar afecto sob a forma de likes - um rápido coraçãozinho que estampamos sem pensar muito, mas que, ok, na sua frieza é uma forma de gentileza. Olhando para os números dos likes de alguns dos posts no meu Instagram, dei por mim a pensar: e se fosse possível às pessoas darem um euro em vez de um like, a famílias como esta? Que somas simpáticas surgiriam para pessoas sem nada reconstruírem a sua vida - e a cada um bastaria um euro. Um like, no fundo - mas que servisse, objectivamente, para alguma coisa. Ainda não sei bem como é que, na prática, isto pode ser feito", escreveu.

Já esta quarta-feira, dia 3, o humorista celebrou a quantia conquistada pela onda solidária. "O caso da Sofia e do Paulo acabou por provar que, através das redes sociais de pessoas com muitos seguidores, muita gente que contribua com pouco, pode fazer a diferença em poucas horas. Likes são coisas agradáveis e gentis, mas se por trás de cada like houver uma moeda de 1 euro para quem precisa - c’um catano, que coisas podem acontecer", escreveu o Nuno Markl na sua conta no Instagram.