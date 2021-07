Bruno Nogueira revelou na sua conta no Twitter que já tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Apesar de não ter tirado um fotografia, o humorista comentou e brincou com o momento.

"Tomei a primeira dose da vacina sem tirar uma foto com o ombro de fora. Foi difícil, mas alguém o tinha de fazer", escreveu Bruno Nogueira nas redes sociais.

"A DGS informa que a eficácia da vacina reduz em 68% se não for acompanhada por uma story no Instagram com o ombro de fora e com um enfermeiro que claramente não pediu para estar naquela story", gracejou o humorista.