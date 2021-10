Os concertos, inseridos na digressão “So Happy It Hurts”, de promoção do álbum com o mesmo nome, estão marcados para 29 de janeiro, no Multiusos de Gondomar, e 30 de janeiro, na Altice Arena, em Lisboa, segundo a promotora.

A digressão que marca o regresso do músico a Portugal “celebra a euforia e a alegria pelo regresso à ‘espontaneidade’ ao estilo de Bryan Adams – carregado de energia, positivismo e bom humor”.

Os bilhetes estarão em pré-venda na FNAC na quinta-feira e serão colocados à venda nos restantes locais a partir de sexta-feira.