Bryan Adams festeja esta terça-feira, dia 5 de novembro, 60 anos. O músico canadiano, que tem uma forte ligação a Portugal, é um dos artistas mais bem sucedidos da década de 1980, tendo já vendido mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

"Heaven", "Please Forgive Me", "Everything I Do" e "Summer of 69" são alguns dos maiores êxitos da carreira do artista, que regressa a Portugal no final do ano -o músico atua no dia 6 de dezembro na Altice Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Altice Fórum Braga, e vai apresentar o seu novo disco "Shine A Light", editado no início de março.

A ligação de Bryan Adams a Portugal começou em meados de 1967, quando se mudou para Portugal. O músico canadiano, que também alimenta a sua paixão pela fotografia, estudou no Colégio Americano St. Columban’s e viveu em Birre, em Cascais, numa vivenda conhecida como a Casa dos Três Choupos.