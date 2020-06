Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Esta segunda-feira, dia 15 de junho, António Manuel Ribeiro, dos UHF, é o convidado da terceira edição da rubrica. A conversa com o músico poderá ser acompanhada a partir das 17h00 no Instagram do SAPO e poderá ser vista pouco depois aqui no SAPO Mag.