Os Calema adiaram os concertos de apresentação do novo álbum devido à pandemia da COVID-19. Os espetáculos marcados para os próximos meses no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Coliseu do Porto vão decorrer no outono.

Em comunicado, a produtora confirmou que a dupla vai subir ao palco da sala lisboeta no dia 10 de outubro. Já no dia 31 de outubro, os Calema sobem ao palco do Coliseu da cidade Invicta.

"Os Calema anunciam a apresentação ao vivo deste novo álbum, que promete ser um reforço positivo para todos aqueles que o escutam, não só pela alegre e contagiante sonoridade mas também pela mensagem positiva que está implícita em cada batida, em cada segundo deste novo trabalho", frisa a promotora.

Os bilhetes adquiridos para as datas de 11 abril e de 1 de maio, são válidos para as novas datas, não havendo direito a qualquer reembolso.