"California" e é o segundo single de "Crisântemo Azul Transgénico", o novo álbum dos Houdini Blues, com edição marcada para dia 14 de Setembro de 2020. Veja o vídeo aqui.

Em "California" a banda, com raízes da cidade de Évora, explora as "fitas de Hollywood que se infiltram nos nossos sonhos desde sempre". "No novo single o protagonista é alguém que acaba por ter uma psicose em que acredita que vive dentro dos filmes western que viu, e acredita que a sua vida só fará sentido quando um dia for para a Califórnia", explicam.

O álbum "Crisântemo Azul Transgénico" foi gravado entre 2014 e 2017 em Queluz, Coimbra, Macau e Londres, em estúdios e no conforto do lar.

O disco será apresentado ao vivo no dia 18 de setembro no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, Lisboa.

Alinhamento de "Crisântemo Azul Transgénico:"

1. Serpente

2. Tolstói

3. California

4. Évora Daninha

5. Schiuma

6. Abismo

7. Lição

8. Insónia em Dó Maior

9. Tão Mais Fácil