A medida anunciada pelo departamento de saúde estadual permitirá que estádios e parques temáticos como a Disneyland original, em Anaheim, a Magic Mountain e os Universal Studios admitam visitantes a partir de 1 de abril, de acordo com as condições do seu condado e com capacidade reduzida.

Com estas melhorias, "a Califórnia pode, de forma gradual e segura, começar a trazer de volta mais atividades, especialmente aquelas que ocorrem ao ar livre e onde um uso de máscara consistente é possível", informou o secretário estadual de saúde, Mark Ghaly, em comunicado.

Apenas as atividades ao ar livre são afetadas pelas mudanças, que ocorrem no momento em que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, enfrenta uma pressão crescente e uma tentativa de o retirar do cargo pela sua gestão da pandemia.

Os parques temáticos só terão permissão para reabrir se o seu condado ficar abaixo do "nível de alerta" mais restritivo de coronavírus do estado e, inicialmente, com 15% da capacidade e apenas para residentes da Califórnia.

O condado de Orange - onde a Disneyland está localizada - atualmente permanece em alerta roxo, o mais restritivo, assim como o condado vizinho de Los Angeles, onde várias outras atrações turísticas importantes estão situadas.

Os níveis de alerta são baseados em taxas de infecção e casos positivos de COVID-19 para definir regras de reabertura, mas eles próprios foram amenizados nos últimos dias, à medida que o surto da doença no inverno retrocede rapidamente e as vacinações aumentam.

Desportos ao ar livre e atuações ao vivo para o público serão permitidos em todo o estado a partir de 1 de abril, embora a capacidade seja novamente determinada pelas condições do estado. A capacidade será limitada a 100 residentes da Califórnia nas áreas mais afetadas.

Os parques temáticos, em particular, irritaram-se com as restrições que consideraram muito rígidas, o que os teria colocado entre os últimos setores a reabrir.

"Durante a pandemia, a comunidade empresarial da Califórnia comprometeu-se a proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e clientes - e isso não mudará agora", afirmou Dee Dee Myers, consultora sénior da Newsom.

"Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros em todos os setores da economia, à medida que reabrimos com segurança, sustentabilidade e igualdade", acrescentou.