O anúncio foi feito hoje pela presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas, durante uma conferência de apresentação da 95.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que se realiza de 4 a 22 de junho no Parque Eduardo VII.

“Vamos inaugurar mais uma biblioteca, a Biblioteca Mega Ferreira, esta semana, que queremos que esteja aberta 24 horas por dia, e vamos abrir uma nova livraria municipal, ao lado do Café Nicola, na Baixa, onde vamos vender livros, principalmente edições municipais”, afirmou Carlos Moedas.

A Livraria Lisboa Cultura venderá “sobretudo edições da câmara, muitas das quais não chegam às pessoas, como títulos do Marquês de Pombal e de Ressano Garcia, acrescentou o autarca.

Sem querer adiantar grandes detalhes sobre a nova biblioteca, que prefere reservar para o dia da inauguração, o autarca lembrou que este equipamento irá aproveitar o espaço do Pavilhão de Portugal e albergará o espólio do escritor e gestor cultural António Mega Ferreira, impulsionador da Expo’98.

A inauguração está marcada para quinta-feira, dia 22, quando se assinala o aniversário da abertura da Expo.

O memorando de entendimento entre a Câmara Municipal de Lisboa e os herdeiros de Mega Ferreira, para a doação da biblioteca do escritor, foi assinado a 22 de maio de 2023.

Na altura, o memorando de entendimento assinado entre os herdeiros do escritor, a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia do Parque das Nações e a Universidade de Lisboa dava conta de que a biblioteca pessoal de Mega Ferreira contava com cerca de 25.000 volumes.

“O espólio bibliográfico e documental de Mega Ferreira, em articulação com o Centro de Interpretação do Parque das Nações, serão instalados no Pavilhão de Portugal, em espaço cedido pela Universidade de Lisboa, atual proprietária do edifício”, pode ler-se numa publicação da altura no ‘site’ da Câmara Municipal.

Aquando da assinatura do memorando, o reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, lembrou António Mega Ferreira pelo papel fundamental que teve na construção do edificado da Expo’98, nomeadamente o Pavilhão de Portugal, e por ser “um homem de cultura”.

Luís Ferreira adiantou que a Biblioteca António Mega Ferreira – cuja abertura estava prevista para 2024 – vai ficar perto do Centro de Interpretação do Parque das Nações e paredes meias com um centro de estudos aberto 24 horas para os estudantes da Universidade de Lisboa.