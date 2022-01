“Valsas de Amor” foi cancelado, de acordo com a Casa da Música num comunicado hoje divulgado, “depois de um elemento da equipa de trabalho envolvida no programa ter testado positivo à COVID-19”.

O concerto “não tem ainda nova data prevista para a sua realização” e, por isso, “a Casa da Música irá proceder à devolução de todos os bilhetes”.

“Valsas de Amor” daria início ao primeiro ciclo de concertos da temporada deste ano da Casa da Música, “If music be the food of love...”, que decorre até 23 de janeiro e “marca a abertura do Ano do Amor”.