Mas há outras mensagens, nomeadamente de cariz político, que transformam estas candidaturas em algo muito “mais interessante” e que, no caso da morna, é a questão do género.

“O mais importante destas candidaturas é podermos associar questões do foro político com uma questão fundamental que é a promoção do bem. Se for possível jogarmos nestes dois campos, eu penso que são candidaturas que podem ser muito interessantes”, referiu.

E há uma mulher que foi determinante para esta manifestação musical: Cesária Évora, que fez com que a morna se tornasse “importante para as questões de género, abrindo a um conjunto de mulheres a hipótese de singrar na expressão musical”, disse.

Para Paulo Lima, Cesária Évora é talvez o rosto que transforma a morna numa coisa global. Nesse aspeto, referiu, todos são devedores a Cesária.

Uma das consequências deste tipo de candidaturas que o antropólogo aponta é o rejuvenescimento das práticas.

“Não só no fado, mas também no cante alentejano, o que era uma coisa de velhos que os jovens não queriam”, hoje conta com a participação dos mais novos, que olham para estes géneros musicais “de outra forma”.

“Como qualquer outra prática musical, como o fado ou o cante, a morna foi-se recriando. A morna de Cesária não será a de Eugénio [Tavares], nem a que é cantada hoje por muitos jovens. É algo muito plástico e que se vai encontrando”, disse.

E prosseguiu: “Quisemos mostrar que a morna é algo comunitário. Não é de um artista que está no palco. É transversal a um país”.

Paulo Lima sublinha o facto de esta candidatura não estar “à sombra de grandes nomes”.

“Quisemos o anónimo que ama aquela expressão e que a canta", descreveu.

Na candidatura, os proponentes tentaram mostrar que a morna “é uma prática viva, comunitária e que se reinventa e que cada vez que se reinventa insufla-se de vida”

“Esse foi o nosso argumento. A morna que se recria e sustenta a identidade, quer do cabo-verdiano insular, que vive nas ilhas, quer do cabo-verdiano que anda pelo mundo. É uma flor que floresce em qualquer destes lugares”.

Paulo Lima encontra paralelos na caminhada do fado e da morna rumo à classificação, mas também diferenças: “Ao contrário do fado, que podemos encontrar em Lisboa e depois no resto do país, a morna tem uma cobertura e uma presença fortíssima e, por isso, é muito identitária dentro e fora de Cabo Verde”.

E se a inscrição se confirmar, Paulo Lima não tem dúvidas de que “vai ser uma imensa valoração da comunidade cabo-verdiana, esteja ela em Cabo Verde ou em outra parte do mundo”.