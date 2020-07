Segundo a CNN, o cantor de 26 anos é o primeiro homem a aparecer a solo na capa da revista, com a excepção do fundador da publicação, Hugh Hefner.

A Playboy frisa que o músico porto-riquenho tem influenciado a música mundial. "Ele solidificou o seu lugar no panteão latino do hip-hop enquanto subvertia o machismo do género através do seu som, da sua mensagem e aparência inclusiva", frisa a revista.

Nascido Benito Antonio Martinez Ocasio, Bad Bunny é mundialmente conhecido pela sua música e pelo seu estilo que "oferecer expressões alternativas de masculinidade e identidade latina", frisa a CNN.

Na entrevista, o músico fala sobre os diferentes tipos de amor. "Acho que o sexo é um mundo gigante e todos são livres de o verem como quiserem e fazê-lo com quem quiserem, como quiserem, com infinitas possibilidades. No fim, somos seres humanos. Toda a gente sente, toda a gente se apaixona por quem quer que seja", sublinhou.

Bad Bunny é um dos cabeças de cartaz da edição de 2021 do MEO Sudoeste. O músico atua na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 4 de agosto do próximo ano.

"Diles", “Soy Peor”, “Pa Ti”, “I Like It" e "Mia" são alguns dos singles de maior sucesso do cantor.