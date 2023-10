O cantor Melão e a sua namorada, Sofia Branco, sofreram um acidente de mota no passado dia 24 de setembro.

Segundo o Correio da Manhã, o artista já foi operado mas continua internado Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O jornal avança que o cantor preparava-se para ter alta hospitalar, mas foi-lhe diagnosticado um novo problema numa mão.

No início do mês, de acordo com o Correio da Manhã, Marcelo Rebelo de Sousa ligou a Melão para lhe desejar as rápidas melhoras.

"O cantor dos Excesso recebeu um telefonema do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quis saber como se encontrava o estado de saúde do artista, de 48 anos, e aproveitou para lhe desejar rápidas melhoras", adianta o jornal diário na sua edição online.