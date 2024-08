Preocupação com o cão pastor Loubo estava a aumentar nas redes sociais desde a morte do ator francês no domingo.

Loubo, o cão pastor-belga-malinois do falecido ator Alain Delon, "não será sacrificado" para o acompanhar o artista no túmulo, como ele desejava, anunciou esta terça-feira a Fundação Brigitte Bardot, que citou a família do ator. "Não se preocupem com o Loubo! Muitos de vocês enviaram-nos mensagens sobre o futuro de Loubo, o cão de Alain Delon", partilhou na rede X (antigo Twitter) a fundação presidida por Brigitte Bardot, a ex-atriz francesa e amiga de Delon que se tornou uma fervorosa defensora dos animais. "Tem o seu lar e a sua família, confirmaram-nos os familiares de Alain Delon, que cuidarão dele. Claro que o Loubo não será sacrificado", afirma a declaração. O tema estava a causar preocupação nas redes sociais, nomeadamente da Liga dos Animais: Alain Delon expressara em 2018 o desejo de que o animal o acompanhasse no seu leito de morte. Loubo é "um pastor belga que amo como a um filho. Se eu morrer antes dele, pedirei ao veterinário para irmos juntos. Receberá uma injeção para que morra nos meus braços. Prefiro isso do que saber que morrerá de tristeza sobre o meu túmulo", disse o ator na altura à revista Paris Match. Alain Delon morreu no domingo aos 88 anos. Os seus filhos, que anunciaram a notícia à AFP, mencionaram especificamente o cão na sua mensagem. "Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, assim como Loubo, tem a imensa dor de anunciar a partida do seu pai", dizia a mensagem.