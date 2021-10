A Blue Origin anunciou este domingo (10) o adiamento do voo que levará o ator William Shatner ao espaço devido à previsão de fortes ventos.

Shatner, que interpretou o capitão James T. Kirk no clássico cult "Star Trek", tornar-se-á o primeiro membro do elenco do programa icónico a viajar para a última fronteira como convidado a bordo de um foguete da Blue Origin. O ator já está no Texas, de onde partirá na viagem.

O voo estava agendado para 12 de outubro, mas "devido aos ventos previstos para esse dia, a equipa de operações da missão da Blue Origin decidiu adiar o lançamento do NS-18 e agora tem como alvo quarta-feira, 13 de outubro", informou a empresa em comunicado.

Shatner - que com 90 anos será a pessoa mais velha a viajar ao espaço - e a tripulação do foguete NS-18 irão além da linha Karman, a uma altitude de 100 quilómetros, onde experimentarão quatro minutos de imponderabilidade e contemplarão a curvatura do planeta.

A decisão da Blue Origin de convidar uma das personalidades mais conhecidas da ficção científica para o seu segundo voo tripulado tem como objetivo manter o entusiasmo à volta da jovem indústria do turismo espacial.

Para os fãs, a viagem de 10 minutos de uma base no oeste do Texas de volta à Terra será o encerramento adequado para um fenómeno da cultura pop que inspirou gerações de astronautas.