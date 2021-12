O cantor espanhol Carlos Marín, dos Il Divo, morreu este domingo, dia 19 de dezembro, aos 53 anos, num hospital do Reino Unido, anunciou o grupo musical na sua conta oficial da rede social Twitter.

Segundo a imprensa espanhola, o cantor tinha gravado recentemente uma atuação especial com a sua ex-mulher Geraldine Larrosa. O dueto dos dois artistas foi filmado para o programa de passagem de ano do canal TVE1.

Na semana passada, nas redes sociais, Geraldine Larrosa, conhecida como Innocence, partilhou uma fotografia dos bastidores das gravações do especial do canal espanhol. Para já, a TVE1 não revelou se irá transmitir a atuação.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso amigo e companheiro Carlos Marín. Os amigos, familiares e fãs vão sentir a sua falta. Nunca haverá outra voz com o espírito do Carlos", assinala a mensagem.

Marín encontrava-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital em Manchester, no Reino Unido, entubado e em coma induzido, pelo que na quinta-feira, a promotora dos concertos agendados para hoje, em Lisboa, e para segunda-feira em Gondomar, tinha anunciado o seu adiamento para julho de 2022, “por motivos de saúde”.

Os Il Divo foram fundados por Simon Cowell, seguindo o desejo de criar um quarteto lírico integralmente masculino para interpretar canções míticas.

Marín forjou a sua carreira como ator de musicais como "Os Miseráveis" ou "A Bela e o Monstro" e entrou em 2003 neste projeto, onde se encontravam ainda Urs Bühler, Sébastien Izambard e David Miller.

Juntos editaram até hoje nove discos, desde o homónimo "Il Divo" (2004) até ao mais recente "For Once In My Life: A Celebration of Motown" (2021), com os quais venderam cerca de 40 milhões de cópias em todo o mundo.

A solo, o barítono editou o disco intitulado "Portrait", no qual criou uma versão de "Bohemian Rhapsody" dos Queen, entre outros êxitos.

Os seus três companheiros, David Miller, Sebastien Izambard e Urs Bühler, recordaram, através da mesma rede social, que durante 17 anos estiveram juntos nesta "incrível viagem de Il Divo", e que vão sentir a falta deste "querido amigo".

Os Il Divo apresentaram-se oito vezes em Portugal – sempre com salas completamente esgotadas - e iam regressar com um espetáculo de celebração do Natal para decorrer hoje, na Altice Arena, em Lisboa, e segunda-feira, no Multiusos de Gondomar, adiados na quinta-feira para 24 e 23 de julho de 2022, respetivamente.