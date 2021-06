“No próximo dia 26 de junho, às 18:30, a Câmara Municipal de Ílhavo vai inaugurar a requalificação do Jardim Henriqueta Maia e a estátua de homenagem ao músico ilhavense Carlos Paião”, dá conta a autarquia em nota de imprensa.

Compositor, intérprete e instrumentista, Carlos Paião viveu grande parte da sua vida em Ílhavo, terra natural dos seus pais e foi num festival da canção de Ílhavo que começou a ser notado e publicamente reconhecido.

“A escultura em bronze, com 1,80 metros de altura, ostenta a inscrição “#emplayback” e está colocada ao nível do solo na calçada que tem o nome do cantor.

Inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Ílhavo (PEDU), no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana de Ílhavo (PARU), a requalificação do Jardim Henriqueta Maia, que faz o enquadramento à estátua de Carlos Paião, resulta de um investimento de 1,4 milhões de euros.

As obras, a inaugurar também no sábado, inserem-se na estratégia municipal de reabilitação do Espaço Urbano Central de Ílhavo, que envolve também a reabilitação da Rua Carlos Marnoto e da Rua João Carlos Gomes, do Parque da Malhada, Bairro dos Pescadores, zona envolvente ao CIEMAR e o antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo.