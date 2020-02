Na próxima segunda-feira, dia 2 de março, Carminho vai estar em direto no SAPO para falar sobre a sua nova digressão por auditórios e teatros nacionais. A entrevista com a artista poderá ser acompanhada em direto aqui no SAPO Mag, no Facebook e na Homepage do SAPO a partir das 15h00.

Depois de uma extensa digressão internacional, a fadista está a dedicar os primeiros meses do ano a uma digressão mais intimista "em casa", para apresentar os temas do seu último álbum ("Maria").

"Desde o lançamento de 'Maria', Carminho embarcou numa longa digressão internacional com passagem pelos quatro cantos do globo, desde a Europa, America Latina, América do Norte, Ásia, uma longa lista de mais de 20 países, um pouco por todo o mundo", lembra a promotora em comunicado, frisando que "agora é a vez de voltar a Portugal".

Carminho reservou o primeiro trimestre de 2020 para levar "Maria" a teatros e auditórios de norte a sul, para "espetáculos únicos, especiais e intimistas".

AGENDA:

29 FEVEREIRO - SINTRA, C.C. OLGA CADAVAL

5 MARÇO - COIMBRA, CONVENTO DE SÃO FRANCISCO

6 MARÇO - ALCOCHETE, FORUM CULTURAL (esgotado)

7 MARÇO - SEIXAL, AUDITORIO MUNICIPAL

14 MARÇO - FARO, TEATRO DAS FIGURAS

20 MARÇO - BRAGANÇA, TEATRO MUNICIPAL (esgotado)

21 MARÇO - VILA REAL, TEATRO MUNICIPAL

28 MARÇO - ARCOS DE VALDEVEZ, SONS DE VEZ