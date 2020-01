Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco são as duas novas embaixadoras do MEO, anunciou a Altice Portugal esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, em conferência de imprensa. Jéssica Silva, internacional portuguesa e jogadora da seleção nacional de futebol feminino, também é uma das novas caras da marca.

As duas artistas e a atleta juntam-se aos restantes embaixadores da marca, como Miguel Oliveira, Cristiano Ronaldo e João Sousa. "A Altice Portugal dá assim as boas-vindas a três jovens mulheres, símbolos nacionais de cultura e desporto e verdadeiras referências para as gerações mais jovens. Esta iniciativa está, aliás, em linha com a postura que a Altice Portugal tem assumido ao perpetuar a promoção da cultura, da igualdade e da Portugalidade", frisou o MEO em comunicado.

Na apresentação à imprensa, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes juntaram-se no palco do Showroom Altice, em Lisboa, para um pequeno showcase.

Veja o vídeo: