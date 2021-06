Carolina Deslandes e Fernando Daniel juntaram-se para um dueto improvisado nas redes sociais. Os jovens músicos, que foram mentores da segunda edição do programa "The Voice Kids", da RTP1, fizeram uma versão de "Não Me Importo", tema do último projeto da cantora, "Mulheres".

"A melhor parte de fazer canções é fazer amigos. 'Não me importo' com o Nando", escreveu Carolina Deslandes na sua conta no Instagram. "O meu sonho sempre foi fazer um dueto com um gelado de dois sabores", brincou Fernando Daniel nos comentários da publicação.

No Instagram, o vídeo soma mais de 160 mil visualizações e centenas de comentários.

Veja o vídeo: