O novo podcast da artista, com o apoio do MEO, estreia-se esta quinta-feira, dia 11 de maio, em várias plataformas online e terá duas temporadas com convidados como Ana Figueiredo (CEO da Altice Portugal), Bárbara Tinoco, Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira, Bumba na Fofinha, Madalena Abecasis, João Baião, Pedro Abrunhosa e Jéssica Silva, António Zambujo, Francisco Deslandes (pai de Carolina) e Dino D'Santiago.

A artista afirma que o MEO lhe deu "a oportunidade de criar um espaço de conversa livre, que aborda temas fundamentais ao mesmo tempo que nos faz rir." "Já queria fazer um projeto destes há muito tempo porque acho que fazem falta espaços de comunicação em que possamos falar sem constrangimentos", conta.

Em comunicado, a Sons em Trânsito destaca que "A Duas Vozes por Carolina Deslandes" promete "revolucionar e trazer uma nova consciência para a sociedade": "É um podcast sobre empatia e esperança que, tenta conciliar o diálogo entre diferentes visões sob o mesmo tema. Serão abordadas temáticas como o equilíbrio pessoal na exposição social, as mulheres que vencem no mundo masculino, a importância do ativismo na arte, entre outros".

Os episódios do podcast estreiam-se todas as segundas-feiras, em formato áudio nas plataformas de Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, bem como em formato vídeo no canal de Youtube da artista e no site MEO, no separador “Humaniza-te”.