O evento, que decorrerá ao longo de todo o dia, começa às 11h00 com uma sessão de poesia para crianças, coordenada pela colombiana Débora Merali, indica a Casa da América Latina, em comunicado.

Uma hora depois haverá uma sessão dedicada ao Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, que incluirá uma conversa com Nuno Júdice, Pedro Serra e Jacobo Sanz Hermida, e leituras de Carla Galvão.

A poesia brasileira contemporânea também será homenageada neste dia, através de leituras feitas por Flávia Rocha, Prisca Agustoni, Gabriela do Amaral, Ozias Filho e Rafael Mantovani.

Segue-se uma sessão dedicada ao poeta mexicano Ramón Lopez Velarde, com a participação de Nuno Júdice e Ignacio Vásquez Molini, e, depois, um momento de leitura de poemas pela poeta colombiana María Gomez Lara.

A Casa da América Latina dedica ainda um momento ao livro “Distopía” do Embaixador do Uruguai em Portugal, Alvaro Malmierca Guillama, promovendo uma conversa sobre a obra com o escritor espanhol Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye.

A poesia portuguesa na América Latina vai ser tema de um debate entre Pedro Rapoula, Jeronimo Pizarro e José Javier Villarreal, moderado por Ana Sousa Dias, a que se seguirá uma leitura de poemas por Luca Argel.

Durante o dia vai estar patente uma exposição fotográfica dedicada aos 30 anos do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, sobre os muitos poetas já galardoados.

A Livraria Ler Devagar estará presente para uma venda de livros de poesia, e haverá um espaço dedicado à gastronomia latino-americana, com iguarias típicas para provar.