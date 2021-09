“A campanha, que arranca no dia 29 de setembro, será assinalada pelo lançamento do tema ‘Beatriz’ da autoria de Chico Buarque e de Edu Lobo, versão adaptada de Rui Veloso e Marisa Liz, assim como do videoclipe que conta com as participações da atriz Eunice Muñoz e da neta, também atriz, Lídia Muñoz, realização e conceito de Adriano Luz e Artur Ribeiro”, pode ler-se no comunicado da instituição.

O texto recorda que a nova direção da associação, que assumiu funções este ano, “delineou como um dos eixos de atuação prioritários a angariação de novos associados, cujo contributo é essencial para garantir a sustentabilidade económica do projeto e ‘assegurar conforto e dignidade às 70 pessoas que vivem na Casa do Artista’”.

A campanha de captação de novos associados vai ser lançada, na quarta-feira, numa cerimónia com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.