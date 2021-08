"No velho mar sempre o homérico, ó Ulisses!", verso do poema de Álvaro de Campos, dá título à exposição com os desenhos de Pomar para aquela edição conjunta da Assírio & Alvim/Casa Fernando Pessoa/Chandeigne, que fazem parte do acervo da Casa Fernando Pessoa desde 1998.

Esta exposição é um complemento da mostra, patente no Atelier-Museu Júlio Pomar, até outubro, "Os Livros de Júlio Pomar: itinerância da leitura, escrita, pintura", com curadoria de Mariana Pinto dos Santos, e intervenção do artista visual Horácio Frutuoso.