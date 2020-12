Alfredo Luz, Branislav Mihajlovic, Cohen Fusé, David Levy Lima, Diogo Navarro, João Feijó, José Grazina, Maramgoní, Mário Vinte e Um, Nadir Afonso, Nélio Saltão, Paulo Ossião, Pedro Castanheira e Rui Carruço, na pintura, são alguns dos artistas representados, aos quais se juntam, na escultura, Abílio Febra, Carlos Ramos, Filipe Curado, João Sotero, Jorge Pé-Curto, Marius Moraru e Rogério Timóteo

Paralelamente, continua patente a exposição "Cidade", de Paulo Ossião, até ao final do ano, anunciou o Casino.

"Considerado o melhor aguarelista português contemporâneo, Paulo Ossião é um artista que está profundamente ligado, desde o início da sua carreira, à Galeria de Arte do Casino Estoril. Na aguarela, move-se com raro saber de experiência feito", afirmou à agência Lusa Pedro Lima de Carvalho que dirige a galeria, desde maio do ano passado.

"Ossião é um excecional aguarelista dos azuis e de todas as suas tonalidades, e um dos seus temas preferidos é Lisboa. Tem retratado Lisboa de forma ímpar. As suas aguarelas transmitem, numa linguagem muito própria, a luminosidade de Lisboa, quer no azul do céu e do rio, até ao ocre dos telhados dos bairros alfacinhas ou à fachada dos velhos casarios", acrescentou.