Mizzy Miles vai apresentar-se pela primeira vez a solo no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 27 de fevereiro de 2026. O concerto marca a estreia em nome próprio do produtor e DJ, num espetáculo centrado no seu primeiro álbum, "Fim do Nada", lançado em janeiro deste ano.

Conhecido pelas colaborações com alguns dos nomes mais relevantes da música urbana em Portugal, Mizzy Miles tem vindo a afirmar-se como uma figura de destaque na produção musical nacional. O álbum de estreia reúne participações de artistas como Agir, Bispo, Deejay Telio, Diogo Piçarra, Ivandro, Julinho KSD, Nenny, ProfJam, Slow J, T-Rex, Teto, Van Zee, entre outros.

Ao longo dos últimos anos, Mizzy Miles tem construído um percurso consistente, com temas que atingiram grande projeção junto do público e que contribuíram para consolidar a sua presença nos principais palcos e plataformas de streaming. O concerto no Campo Pequeno será uma celebração desse percurso e do universo sonoro que tem vindo a desenvolver, assente numa produção cuidada e numa forte componente visual.

Os bilhetes, que vão desde os 22 aos 33 euros, já estão à venda nos locais habituais e online.