"Na sequência do esforço nacional de contenção do novo coronavírus (COVID 19) e em consonância com as orientações da Direção-Geral de Saúde, o Centro Cultural de Belém decidiu cancelar a programação de espetáculos e conferências nos seus espaços, bem como as ações destinadas ao público escolar e visitas de grupo, até ao dia 5 de abril", lê-se no comunicado divulgado hoje pelo CCB.

A medida abrange iniciativas como o Dia Mundial da Poesia, em 21 de março, a exibição do filme "Rebelde sem Causa", de Nicholas Ray, no dia 22, os concertos do DSCH – Schostakovich Ensemble, no dia 14, e "Entre dois Continentes", dedicado ao compositor luso-argentino Fernando Severo Altube, no dia 26, o regresso dos Pop Dell’Arte, com o álbum "TransgressioN Global" e o espetáculo "Transgressive Days", no dia 27, e a transmissão em direto do bailado "O Lago dos Cisnes", da Royal Opera House, no dia 1 de abril, entre outras iniciativas.

As exposições “O Mar é a Nossa Terra”, patente na Garagem Sul, e “Pharmácia Amália”, na Fábrica das Artes, mantêm-se abertas nos horários previstos, salvo informação em contrário, acrescenta a instituição.

"A situação, vigente a partir de hoje, será permanentemente objeto de monitorização, na expectativa de um breve retorno à normalidade da atividade do Centro Cultural de Belém, conclui a nota do CCB.