Kevinho, fenómeno do funk brasileiro, vai subir ao palco do festival O Sol da Caparica no dia 15 de maio. O artista que conta com 6,5 milhões de subscritores no Youtube vai trazer os seus principais sucessos.

"Olha a Explosão", " Eterna Sacanagem"(com MC Jottapê e MC Kekel)", "O Bebê" (com MC Kekel) e “ Terramoto” (com Anitta) são alguns dos temas que não vão ficar de fora do alinhamento.

No dia 15 de agosto, Bárbara Bandeira, Carlão, José Cid, Maneva, Maninho, Nenny, Papillon, Tiago Bettencourt e Vado Más Ki Ás também vão subir ao palco do festival.

CARTAZ:

11 agosto

Calema

Clã

Fernando Daniel

Ive Greice

Jimmy P

Julinho KSD

Miguel Angelo

Puro Rock

Virgul

Wet Bed Gang

Palco Eletrónico

Buruntuma

Diego Miranda

Rich & Mendes

Sightseer

Palco Comédia

Fernando Rocha

Miguel Neves

12 agosto

Alcoolémia

Anna Joyce

Bonga

Djodje

HMB

Mão Morta

Nowhere To Be Found

Piruka

Richie Campbell

Rui Orlando

Syro

Zeca Sempre

Palco Eletrónico

Danni Gato

Hugo Tabaco

Kamala

Mandas

Palco Comédia

Gilmário Vemba

João Pinto

13 agosto

Branko

Cuca Roseta

Diogo Piçarra

Ivandro

Kady e Convidadas

Karyna Gomes

Nuno Ribeiro

Plutónio

ProfJam

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra

Soraia Ramos & Amigos

Yuri NR5

Palco Eletrónico

Afrokkilerz

Karetus

Zanova

Zullu

Palco Comédia

Hugo Sousa

Vasco Elvas

14 agosto

António Zambujo

Bateu Matou

Bispo

Cláudia Pascoal

Conjunto Cuca Monga

Dynamo

Gabily

Mafalda Veiga

Mishlawi

Nelson Freitas

T-Rex

Palco Eletrónico

Kevu

Kura

Vuddu

15 agosto

Bárbara Bandeira

Carlão

José Cid

Kevinho

Maneva

Maninho

Nenny

Papillon

Tiago Bettencourt

Vado Más Ki Ás

Palco Eletrónico

Djeff

Massivedrum

Vanco