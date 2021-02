A cantora Celeste foi a grande vencedora da edição de 2020 da BBC Sound, a lista anual da cadeia britânica que antecipa os novos talentos da música. A cantora britânica foi escolhida por 170 nomes ligados ao mundo da música, entre eles Billie Eilish e Lewis Capaldi.

Um ano depois de se ter dado a conhecer, a nova estrela da música britânica lança o seu primeiro álbum de originais, "Not Your Muse". "'Not Your Muse' representa a força que encontrei quando me senti impotente... Ao fazer este álbum, permiti-me chegar a um lugar onde me sinto empoderada, de olhos bem abertos e realizada. Estou muito orgulhosa do que consegui alcançar no meu álbum de estreia e por estar nesta posição, depois do ano que passou; não sinto nada além de gratidão e emoção. Espero que gostem", frisou Celeste, em dezembro de 2020.

"Not Your Muse", que soma elogios da crítica, conta com doze canções, incluindo nove novos temas, juntamente com os singles “Strange”, “A Little Love” e “Stop This Flame” (tema principal da Sky Sports Premiere League). A versão deluxe conta ainda com nove temas extra, incluindo “Lately”, “Both Sides of the Moon”, “Father’s Son”, “Hear My Voice” e o novo “It’s Alright”, com Jon Batiste e que fez parte do filme "Sould".

"Hear My Voice" também faz parte do alinhamento do novo álbum de Celeste. O single recebeu esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, uma nomeação para os Globos de Ouro na categoria Melhor Canção Original - a canção fez parte da banda sonora de "Os 7 de Chicago".

Já o tema "Strange" é um dos mais populares da curta carreira da artista da artista britânico-jamaicana. Durante o concerto privado, via Zoom, em maio 2020, questionada pelo SAPO Mag sobre como nasceu da canção, Celeste explicou que a "história um pouco complexa".

"Estava no estúdio do Jamie [Hartman] e ele tocou os acordes e lembro-me de pensar sozinha: 'estes acordes são mesmo especiais e não quero apressar-me para escrever algo para terminar a canção'", começou por contar, acrescentando que queria ter todo o tempo para escrever e letra do tema.

"Ele tocou para mim e faço sempre o mesmo, basicamente: ouço a música pelos auriculares, fico à frente do microfone e canto alguma ideia que tenha. E, então, nesse processo inicial, cantei: 'I tried for you'", recorda Celeste, contando que foi descobrindo o queria dizer. "Depois cheguei a 'Isn't it strange?' que se tronou no grande [verso] do refrão. E antes disse 'Say... Isn't it strange?'", explica.

"Isso foi no primeiro dia no estúdio", lembra, confessando que sentia que era um tema especial. "Uns dias depois, voltamos ao estúdio e o Stephen Wrabel juntou-se a nós. Foi a primeira vez que o conheci", recorda, acrescentando que conversaram sobre como um/a ex-namorado/a se torna num/a desconhecido/a.

O tema "Strange" ganhou ainda mais eco depois de Celeste o apresentar no cerimónia dos BRIT Awards. "Vi a Celeste a atuar nos Brits em fevereiro e fiquei impressionado", revelou Finneas. “Ela dominou o palco de uma forma que foi simultaneamente intimista e massiva. Fui imediatamente para casa e descarreguei a discografia inteira dela. Fiquei muito entusiasmado quando fui abordado para produzir ‘I Can See The Change’. Tenho tido a sorte de produzir canções para alguns artistas que penso que nunca vão passar de moda e a Celeste está, certamente, nessa lista", frisou o artista.

Apesar da curta carreira, a britânica soma vários galardões e elogios dos seus pares e da imprensa: "Incrível, impressionante, tudo", sublinhou Jorja Smith; "Aquela voz ...", disse Billie Eilish; "Um talento único numa geração... a melhor cantora de soul britânica a surgir em anos", escreveu a revista NME, por exemplo.

O alinhamento de “Not Your Muse”:

1. “Ideal Woman”

2. “Strange (Edit) ”

3. “Tonight Tonight”

4. “Stop This Flame”

5. “Tell Me Something I Don't Know”

6. “Not Your Muse”

7. “Beloved”

8. “Love is Back”

9. “A Kiss”

10. “The Promise”

11. “A Little Love”

12. “Some Goodbyes Come with Hellos”

Alinhamento da edição CD Deluxe:

1. “Ideal Woman”

2. “Strange (Edit) ”

3. “Tonight Tonight”

4. “Stop This Flame”

5. “Tell Me Something I Don’t Know”

6. “Not Your Muse”

7. “Beloved”

8. “Love is Back”

9. “A Kiss”

10. “The Promise”

11. “A Little Love”

12. “Some Goodbyes Come with Hellos”

13. “Father’s Son”

14. “Lately”

15. “Both Sides of The Moon”

16. “Strange”

17. “Unseen”

18. “In The Summer of My Life”

19. “It’s Alright with Jon Batiste”

20. “Hear My Voice”

21. “I’m Here”